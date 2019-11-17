17 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.11.2019

Son dakika: Rusya'nın "Orion-E" tipi İHA'sı düştü

Son dakika haberine göre Rusya’nın Ryazan kentinde Rus ordusuna ait "Orion-E" tipi insansız hava aracı (İHA), bir apartmanın yanında bulunan araziye düştü.

Rusya Savunma Bakanlığının envanterindeki en prestijli insansız hava araçlarından olan Orion-E, Ryazan kentinde bir apartmanın yanında bulunan araziye düştü. Apartmanın 70 metre yakınına düşen orta ve uzun menzilli insansız hava aracı kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerine İHA'ya yaklaşılmaması yönünde uyarı yapıldı.

Polis ekipleri de çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede İHA ile test uçuşları gerçekleştirildiği sırada İHA'nın radardan kaybolduğunu ifade etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, büyük hasar gören İHA'nın askeri araçlar ile hangara çekildiği öğrenildi.

Rusya'da faaliyet gösteren Kronshtadt Group tarafından geliştirilen Orion-E tipi insansız hava aracı, otomatik bir kalkış ve iniş sistemine ek olarak 24 saat havada kalış süresine ve 200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. Yüksek faydalı yük kapasiteli Orion-E, 3 boyutlu haritalama, lazer işaretleme, SAR/GMTI görüntüleme ve sinyal istihbaratı gibi çok farklı görevler gerçekleştirebiliyor. Orion-E insansız hava aracının 2017'den beri Suriye'de konuşlandırıldığı ve gerçek muharebe ortamında testlerinin yapıldığı da biliniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rusya'nın Orion-E tipi İHA'sı düştü
Rusya'nın "Orion-E" tipi İHA'sı düştü
İran karıştı! Tahran'da sokaklar alev alev!
İran karıştı! Tahran'da sokaklar alev alev!
Skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı
Skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı
Benzine zam İran sokaklarını karıştırdı!
Benzine zam İran sokaklarını karıştırdı!
Tek elle çatıya tırmanmak isteyen adamın feci sonu!
Tek elle çatıya tırmanmak isteyen adamın feci sonu!
Hindistan'da savaş uçağı düştü
Hindistan'da savaş uçağı düştü
Avrupa'nın göbeğinde ilk kez ezan sesi yükseldi
Avrupa'nın göbeğinde ilk kez ezan sesi yükseldi
THY ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
THY ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
Irak'ta patlama anı böyle kaydedildi! Ölü ve yaralılar var
Irak'ta patlama anı böyle kaydedildi! Ölü ve yaralılar var
Yarasa kanatlılar Çin semalarında...
Yarasa kanatlılar Çin semalarında...
Polis köpeklerine karşı eyleme aslan getirdiler
Polis köpeklerine karşı eyleme aslan getirdiler
İngiliz medyasında DEAŞ paniği
İngiliz medyasında DEAŞ paniği
Daha Fazla Video Göster