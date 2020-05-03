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Son dakika: Rus ordusunda koronavirüs alarmı! Binlerce askere bulaştı |Video

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03.05.2020
Son dakika haberi; Dünya genelinde 3 milyon 450 binden fazla insanı etkileyen 240 binden fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya'da son 24 saat içerisinde 10 binden fazla yeni vaka görüldü. Koronavirüsün Rus ordusuna da sıçradığı gelen bilgiler arasında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Dünya genelinde 3 milyon 450 binden fazla insanı etkileyen 240 binden fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya'da son 24 saat içerisinde 10 binden fazla yeni vaka görüldü. Koronavirüsün Rus ordusuna da sıçradığı gelen bilgiler arasında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

RUS ORDUSUNDA KORONA ŞOKU! BİNLERCE ASKER...

Moskova'dan Rusya'da yaşanan süreci anlatan Agşin Kişeyev, şu ana kadar Rusya'da 4 milyondan fazla kişiye test yapıldığını ve virüsün ülke geneline yayıldığını açıkladı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Öte yandan Agşiv Kişiyev, koronavirüsün Rus ordusuna da sıçardığını 4 binin üzerinde Rus askerin virüs tespit edildiğini duyurudu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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