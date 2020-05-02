Son dakika: Kanada'da Müslümanları duygulandıran olay! Ezan ilk kez... |Video

Kanada'da ezan ilk defa hoparlörlerden semaya yükseldi. Ülkede yaşayan Müslümanlar duydukları ezan sesi karşısında duygulandı. Uygulama Ramazan ayı boyunca sürecek.

Kanada'da ezan ilk kez hoparlörden okundu.

Kanada'daki cami ve mescitlerde ilk kez Ramazan ayında bazı vakit ezanlarının hoparlörden okunmasına izni verildi.

Müslüman toplumdan gelen talepleri değerlendiren belediyeler öğle, ikindi ve akşam ezanlarının, ramazan boyunca hoparlörden okunmasına izin verdi.





Hamilton'daki Mountain Camisi İmam Hatibi Seyid Tora, "Ezanın ramazan ayından sonra da devam etmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada'da ezan'ın hoparlörlerden okunması yasak.

Ülkede yaşayan Müslümanlar ise uzun süredir yasağın kalkması için mücadele veriyor.