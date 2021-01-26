Son dakika | İtalya'da büyük şok! Hükümet istifa etti

Son dakika haberi... İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından birinin desteğini çekmesinin ardından istifa etti. Peki şimdi ne olacak? Roma'ya uzanıyoruz. A haber muhabiri Dündar Keşaplı karşımızda.

İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.

İtalya Başbakan Giuseppe Conte istifa etti. Başbakan Giuseppe Conte, bakanlar kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından istifa edeceğini açıklamıştı. A Haber canlı yayınında konuşan muhabir Dündar Keşaplı "İtalya'da 13 Ocak günü başlayan hükümet sorunu çözülemedi. Salgınla büyük kriz yaşayan İtalya'da bir de siyasi bir krizin yaşanmasıyla ülkede tam bir kaos başlamıştı." dedi.