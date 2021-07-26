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İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu

İHA
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Giriş: 26.07.2021 00:20
Güncelleme:26.07.2021 00:20
Son dakika haberi: İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Filistinli kaynaklar tarafından yapılan ilk açıklamada ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.

İsrail, Gazze Şeridi'nden yangın çıkaran balonların atıldığını iddia ederek, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

SALDIRILARDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Han Yunus'un doğusunu, Karama bölgesindeki tarım arazileri ile Sudania bölgesindeki bir tarım arazisini de hedef aldığını ifade etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail basını, hava saldırılarını İsrail topraklarına yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

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