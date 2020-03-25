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Son dakika: İngiltere'de şoke eden haber! Prens Charles koronavirüs (corona virus) yakalandı |Video
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs son olarak İngiliz Kraliyet Ailesi'ne sıçradı. Kraliçe Elizabeth'in oğlu veliaht prens Charles'ın coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
KRALİÇE ELİZABETH LONDRA'DAN AYRILDI
İngiliz ITV, 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın test sonucunun pozitif çıktığını duyururken Kraliçe Elizabeth'in de Londra'yı terk ederek Windsor Kalesi'ne gittiği açıklandı.
Galler Prensi Sözcüsü, "Galler Prensi hafif semptomlar gösterdi fakat sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evden çalışıyor" açıklamasını yaptı. Prens Charles'ın eşi Camilla'nın da teste girdiği fakat sonucunun negatif çıktığı açıklandı.
İNGİLTERE'DE SON DURUM
İngiltere'de bugüne kadar 8 bin 77 kişide koronavirüs görüldü. Hastalık ülkede 422 kişinin ölümüne neden oldu.
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