Son dakika: İngiltere’de ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında terör örgütü mensupları canlı yayında A Haber'i hedef aldı |Video

Son dakika haberi... ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler İngiltere'ye de sıçradı. Binlerce kişi ırkçılığa karşı Hyde Park'tan Parlamento binasına yürüdü. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, canlı yayında o anları aktarırken kalabalıklar arasına karışan terör örgütü grupları A Haber'i hedef aldı. Canlı yayında bir süre sesi gelmeyen Düven, daha sonra yaşananları anlatıp tepki gösterdi.

Son dakika haberi... ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler İngiltere'ye de sıçradı. Binlerce kişi ırkçılığa karşı Hyde Park'tan Parlamento binasına yürüdü. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, canlı yayında o anları aktarırken kalabalıklar arasına karışan terör örgütü grupları A Haber'i hedef aldı. Canlı yayında bir süre sesi gelmeyen Düven, daha sonra yaşananları anlatıp tepki gösterdi.

A HABER VE TÜRK KANALLARININ GÖRDÜKLERİ ZAMAN SALDIRIYORLAR

Düven, "Bu göstericiler arasında terör örgütü mensupları da var. Onlar her zaman kalabalık grupları görünce aralarında bayrak dalgalandırmayı daha doğrusu paçavralarını dalgalandırmayı çok seviyorlar. Bu vesileyle de aralarında terör örgütü yandaşları da var. Onlar da A Haber ve Türk kanalları gördükleri zaman böyle hayvansı bir şekilde vahşi bir hayvan şeklinde saldırmaya devam ediyorlar. Ama biz buradayız görevimizin başındayız." İfadelerini kullandı.