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Son dakika: İdlib'te Türk - Rus ortak devriyesine saldırı

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Giriş: 17.08.2020 22:38
Güncelleme:17.08.2020 22:38
Suriye'nin İdlib'de gerçekleşen 22. Türk -Rus ortak devriyesi esnasında teröristler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir Türk zırhlısında hafif hasar meydana geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya ile yürütülen ortak devriyeye ilişkin bir açıklama geldi.

Açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen 22. Türk - Rus ortak devriyesi esnasında, teröristlerin saldırı gerçekleştirdiği ve bir zırhlı aracın hafif hasar aldığı bildirildi.

Saldırı sonrası bölge ateş altına alınırken, operasyonun sürdüğü bilgisi de gelen bilgiler arasında...

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