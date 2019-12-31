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31.12.2019

Son dakika: Haşdi Şabi yanlılar ABD Büyükelçiliği binasına girmeye çalışıyor |Video

Irak'ta gerilim yüksek! Yaşanan son dakika gelişmesine göre ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi yanlıları elçilik binasına girmeye çalışıyor.

Haşdi Şabi yanıları ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Haşdi Şabi yanlıları, ABD'nin Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor. ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısını kınadıklarını ifade eden Haşdi Şabi yanlıları, "ABD'ye ölüm" sloganları atıyor. ABD bayrağını da yakan Haşdi Şabi yanlıları, güvenlik kameralarını söktü.

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