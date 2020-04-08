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08.04.2020

Koronavirüsün yeni merkezi olan ABD'de Asyalı kadına asitli saldırı |Video

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde, Asyalı bir kadına kimliği bilinmeyen bir kişi, asitli saldırıda bulundu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Brooklyn bölgesinde yaşayan Asyalı bir kadın, çöp atmak için çıktığı evinin önünde kimliği bilinmeyen bir adam tarafından asitli saldırıya uğradı. Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan, koronavirüs (Covid-19) vakalarının en çok görüldüğü ABD'de, bu tip ırkçı saldırılarda artış meydana geldiği ifade edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Asyalı kadının akşam saatlerinde çöp atmak için çıktığı evinin önünde kimliği bilinmeyen bir adamın kendisine arkadan yaklaşıp kafasından aşağıya asit döktüğü ve hızlıca kaçtığı görüldü.

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