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25.02.2020

Direksiyon başında kriz geçirdi kanala uçtu! Korkunç anlar kamerada |Video

Amerika Birleşik Devletleri'nde epilepsi hastası direksiyon başında kriz geçirip aracıyla kanala uçtu. Otomobil suya batarken korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Bakın aracın içindeki kişi nasıl kurtarıldı? İşte o anlar...

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