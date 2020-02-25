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25.02.2020
Direksiyon başında kriz geçirdi kanala uçtu! Korkunç anlar kamerada |Video
Amerika Birleşik Devletleri'nde epilepsi hastası direksiyon başında kriz geçirip aracıyla kanala uçtu. Otomobil suya batarken korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Bakın aracın içindeki kişi nasıl kurtarıldı? İşte o anlar...
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