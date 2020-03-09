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09.03.2020

ABD'de akılalmaz şiddet! 15 yaşındaki kıza 20 kişi saldırdı |Video

Amerika Birleşik Devletleri'nde akılalmaz bir şiddet olayı yaşandı. New York'ta Brooklyn gölgesinde 15 yaşındaki genç kız sokak ortasında 20 kişinin saldırısına uğradı. Kameralara yansıyan dehşet anlarında grup gnç kızı yere yatırıp yaklaşık 20 saniye boyunca tekmeledi. Daha sonra darp ettikleri kızın cep telefonu, banka kartı ve ayakkabılarını alan saldırganlar kaçtı. Kızın tedavisi sürerken, salrdırganlar arasından bazıları yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde akılalmaz bir şiddet olayı yaşandı. New York'ta Brooklyn gölgesinde 15 yaşındaki genç kız sokak ortasında 20 kişinin saldırısına uğradı.

Kameralara yansıyan dehşet anlarında grup gnç kızı yere yatırıp yaklaşık 20 saniye boyunca tekmeledi.

Daha sonra darp ettikleri kızın cep telefonu, banka kartı ve ayakkabılarını alan saldırganlar kaçtı. Kızın tedavisi sürerken, salrdırganlar arasından bazıları yakalandı.

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