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Görüntüler ülkeyi karıştırdı! Polisler köpek ağızlığıyla böyle dövdü |Video

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27.04.2020
Fransa’nın Toulouse kentinde 24 Nisan gecesi yaşanan polis şiddeti ülkede büyük tepkilere yol açtı. Fransız polisler, 50’li yaşlarda bir şahsı yere yatırıp köpeğin ağızlığıyla darp etti. Polisler "boğuluyorum" diye bağıran şahsı uzun süre yere yatırılmış vaziyette bekletti. Ekiplerin gelmesiyle şahıs gözaltına alınarak merkeze götürüldü.

Olayın ülkede tepkiyle karşılanmasının ardından karakol tarafından yapılan açıklamada ise akıl hastanesinden kaçtığı öğrenilen adama müdahalede şiddetin gerekli olduğu savunuldu.


Ertesi gün olay yerine gidip çekim yapan Fransızlar sokaktaki kan izlerinin görüntülerini paylaşırken, Toulouse savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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