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Son dakika: Covid-19 aşısında flaş gelişme! Seri üretime başlıyorlar

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Giriş: 04.08.2020 17:02
Güncelleme:04.08.2020 17:35
Rus bilim insanları geliştirdikleri Kovid-19 aşısının üretimine geçmeyi planlıyor. Aşının 10 gün içerisinde tescillenmesi ve eylül ayında seri üretimin başlaması hedefleniyor.

Rusya, eylül ayında Kovid-19 aşısının üretimine başlayabilir.

Dikkat çeken açıklama, Rusya Sanayi Bakanı'ndan geldi.

Buna göre eylül ayında seri üretime geçmeyi planlıyor.

Koronavirüs aşısının seri üretiminde, üretim hacmi ilk aşamada ayda birkaç yüz bin doz olarak öngörülüyor.

Gelecek yılın başına kadar ise üretim hacminin birkaç milyona kadar artırılması hedefleniyor.

Rusya'da Kovid-19 aşısının resmi tescilinin de 10 gün içinde alınmasını bekleniyor.

Böylece tescillenen ilk koronavirüs aşısı Rusya'dan olacak.

Rusya, 850 binden fazla koronavirüs vaka sayısı ile ABD, Brezilya ve Hindistan'dan sonra dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

Rusyanın Covid-19 aşısı 15 Ağustosta çıkacak iddiasına Türk bilim insanından A Haber canlı yayınında flaş yanıt RUSYA'NIN 'COVİD-19 AŞISI" İDDİASINA TÜRK BİLİM İNSANINDAN CANLI YAYININDA YANIT

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