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SON DAKİKA! Almanya'da seçim sandıkları kapandı! İlk sonuçları A Haber muhabiri CANLI yayında aktardı

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Giriş: 26.09.2021 19:36
Güncelleme:26.09.2021 19:51
Son dakika haberi: Almanya'da Angela Merkel dönemi sona erdi. Bugün sandığa giden milyonlarca Alman vatandaşı yeni başbakanı belirleyecek. Oy verme işleminin sona erdiği ülkeden ilk sonuçlar gelmeye başladı. A Haber muhabiri İsmail Erel kıyasıya süren seçimindeki ilk sonuçları canlı yayında aktardı.

Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.

Sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçimi başa baş götürüyor.

Bild'in anketine göre iki partide 25'ini, ZDF'nin anketine göre ise SPD oyların yüzde 26'sını, CDU/CSU ise yüzde 24'ünü aldı.

Almanya'da 60 milyon 400 bin seçmen, 20'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gitti. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erdi. İlk sandık çıkış anketlerinin sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 25'er oy aldı. Yeşiller Partisi ise yüzde 15 düzeyinde oy aldı.

SEÇMENLERİN YÜZDE 40'I OYLARINI KULLANDI

Sandık çıkış anketleri, Almanya genelinde 560 oy kullanma merkezinde yapılan yoklamaya dayandırıldı. Ülkede 60 bin oy kullanma merkezi bulunuyor ve seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı oylarını kullandı. İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.

Hıristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Ziemiak, kaybın acı olduğunu belirterek, "Fakat sonuçlar çok yakın. Uzun bir gece olacak" dedi.

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