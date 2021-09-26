Almanya’da seçim günü: Sonucu Türk oyları belirleyecek | Türk seçmen kime oy verecek?

BIG Partisi Rheinland Pfalz Eyalet Başkanı Bayram Türkoğlu: İnşallah ayın 26'sında, BIG Partisi olarak oyumuzu Team Todenhöfer'e vereceğiz. Bunun iki ana sebebi var biliyorsunuz biz BIG Partisi olarak bu sene seçimlere katılamıyoruz muhtelif sebepleri var. Ama bununla beraber özellikle Almanya'da bu sene 80 üzerinde parti seçimlere katılıyor. Bu partiler içerisinde özellikle biz yabancıları yakından ilgilendirecek konularda siyaset yapan bizleri kayıran azınlıklara yönelik siyaset üreten en iyi partilerden birisi Tem Todenhöfer. Paralelliklerimiz var ortak yönlerimiz var dolayısıyla biz Almanya genelinde bu partiye özellikle Türk kökenli göçmenlerin oy vermelerini arzu ediyoruz.

Almanya'da ikamet eden ancak alman vatandaşı olmadığı için oy kullanamayacak kişilerin sayısı ise 11,4 milyon.