Almanya'da seçim günü: Sonucu Türk oyları belirleyecek | Türk seçmen kime oy verecek?
Angela Merkel'in 16 yıllık görev süresi dolarken, Almanya bugün genel seçim için sandık başına giderek yeni dönemi şekillendirecek isimleri belirleyecek. 47 partinin katıldığı seçimde 100’den fazla Türk kökenli isim de yarışıyor. Seçim sonucunu 900 bin Türk’ün oyları belirleyecek. Peki Almanya'daki Türk seçmen ne düşünüyor? Kime oy verecek? İşte detaylar...
Almanya'da halk, genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclisi ve dolayısıyla yeni hükümeti belirmek için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 18.00'de sona erecek.
60.4 milyon seçmenin, Kovid-19 salgını gölgesinde oy kullanacağı seçimlerde halk 16 eyalette kurulan 85 bin sandıkta oy kullanacak.
Meclis'in 598 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde halk ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını ise seçtikleri partiye veriyor. Alman seçim sisteminde partinin aldığı oylara göre fazladan milletvekili çıkarmak mümkün olacak. 47 partinin yarıştığı seçime katılan 6 bin 211 aday arasında, çeşitli partilerden 100'den fazla Türk kökenli bulunuyor.
GÖZLER TÜRK OYLARINDA
Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7.5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak. Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel'in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor.
Laschet oyunu seçim bölgesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde, Scholz ve Baerbock ise Brandenburg eyaletinin Potsdam kentinde kullanacak. Başbakan Angela Merkel'in ise oyunu daha önce mektupla kullandığı açıklanmıştı.
YouGov'un anketine göre SPD (Sosyal Demokrat Parti) yüzde 25 oy oranı ile birinci parti görünüyor. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU yüzde 21 ile ikinci ve Yeşiller yüzde 14 ile üçüncü sırada yer alıyor.
SAAT 18.00'E KADAR DEVAM EDECEK
Seçmenler, sabah erken saatlerde oy kullanmak için seçim merkezlerine gitmeye başladı.
Yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi saat 18.00'e (TSİ 19.00) kadar devam edecek.
Yaklaşık 60,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlere 47 parti katılıyor. 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimlerde 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu.
709 milletvekili bulunan Federal Meclis'teki milletvekili sayısının, seçim sistemindeki farklı uygulama nedeniyle daha da artması bekleniyor.
Almanya seçimlerinde 100'ün üzerinde Türkiye kökenli aday da bulunuyor. Bu adaylardan 20'sinin parlamentoya girmesi bekleniyor.
2,8 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimlerde seçmenlerin 31,2 milyonu kadın, 29,2 milyonu erkeklerden oluşuyor.
Seçmenlerin yüzde 21,3'ü 70 yaşın üzerinde olurken, 30 yaşın altındaki seçmenlerin oranı yüzde 14,4.
Bu yıl seçimlerde mektupla oy kullananların sayısının artacağı ve halkın en az yüzde 40'nın mektupla oy kullanma uygulamasından yararlanacağı tahmin ediliyor.
Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel'in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor.
Anketlere göre seçimlerdeki yarışın CDU/CSU ile SPD arasında geçmesi bekleniyor.
2017'de yapılan seçimlerde CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller yüzde 8,9 oy alarak mecliste temsil edilmişti.
TÜRK SEÇMEN KİME OY VERECEK?
Mannheim'day vatandaşlara seçim sonrası beklentilerini sorduk. İşte Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların görüşleri...
Beyza Soyer: Bizi olduğumuz gibi kabul eden, göçmenlere saygılı, özgürlüğümüz için daha fazla çaba sarf eden bir partiye oy vereceğim.
-Ümit ederim ki, tüm yabancıları düşünen, özellikle çifte vatandaşlığı hangi parti savunuyorsa o partiyi desteklememiz gerektiğine inanıyorum.
Mustafa Atçı: Tabii kullanacağız. Ben aynı zamanda Alman vatandaşıyım. Almanya için seçimler inşallah hayırlısı olur. Türkiye'miz ve Türkiye kökenli vatandaşlar için hangi parti uygunsa biz onlara oy vermeyi düşünüyoruz.
Şevki Bilgin: Her seçimler olduğu gibi oy hakkımı bu sene de kullanacağım. Bu sene oyumu Müslüman dostu olan Müslümanlara yakın olan Team Todenhöfer Partisi'nde vereceğim.
BIG Partisi Rheinland Pfalz Eyalet Başkanı Bayram Türkoğlu: İnşallah ayın 26'sında, BIG Partisi olarak oyumuzu Team Todenhöfer'e vereceğiz. Bunun iki ana sebebi var biliyorsunuz biz BIG Partisi olarak bu sene seçimlere katılamıyoruz muhtelif sebepleri var. Ama bununla beraber özellikle Almanya'da bu sene 80 üzerinde parti seçimlere katılıyor. Bu partiler içerisinde özellikle biz yabancıları yakından ilgilendirecek konularda siyaset yapan bizleri kayıran azınlıklara yönelik siyaset üreten en iyi partilerden birisi Tem Todenhöfer. Paralelliklerimiz var ortak yönlerimiz var dolayısıyla biz Almanya genelinde bu partiye özellikle Türk kökenli göçmenlerin oy vermelerini arzu ediyoruz.
Almanya'da ikamet eden ancak alman vatandaşı olmadığı için oy kullanamayacak kişilerin sayısı ise 11,4 milyon.
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