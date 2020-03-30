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30.03.2020

ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu |Video

ABD’de koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York’ta bulunan dünyaca ünlü Central Park’a sahra hastanesi kuruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını yeni merkez üssü olan ABD'de etkisini arttırmaya devam ediyor. ABD, salgınla mücadele ve hastanelere olan talebin artması nedeniyle New York'ta bulunan Central Park'a bir sahra hastanesi kurdu.

Doğu Harlem bölgesi dışında bulunan sahra hastanesinde 68 kişi tedavi edilebilecekken, hastanenin 48 saatten az bir sürede faaliyete geçmesi bekleniyor. Yetkililer, Central Park'ın Doğu Harlem bölgesine kurulan sahra hastanesinin yerinin, hastaneye yakın bir konumda bulunduğu için seçildiğini bildirdi.


New York'ta toplam korona virüs vakası 60 bin 679'a, hayatını kaybedenler ise bin 63'e ulaştı.

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