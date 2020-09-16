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Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan dünyayı heyecanlandıran "Kovid-19" açıklaması

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Giriş: 16.09.2020 20:17
Güncelleme:16.09.2020 20:18
Son dakika haberleri... Koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları tüm dünyada devam ederken aşıya ilişkin yeni bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Kovid-19 aşısının 3-4 haftaya hazır olabileceğini ve 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, koronavirüs (Covid-19) aşısının kısa zaman içerisinde dağıtıma hazır olabileceğini duyurdu.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi mitingi için Philadelphia bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABC News kanalına konuştu. ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair gelen soruları yanıtlarken aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söylerek, "Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız; bir önceki yönetim olsaydı ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 -4 hafta içinde olabilir" dedi.

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