Slovakya Başbakanı Fico 1 Mayıs’ta fırında çalıştı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fico, 1 Mayıs’a dikkat çekmek için bir fırının gece vardiyasında çalışarak ekmek dağıtımına çıktı. Fico, yaptığı açıklamada, "Fırın sahibiyle anlaştım, gerekli bilgilendirmenin ardından önce neyi teslim edeceğimize bakmak için içeri gireceğim, ardından dağıtım şoförüne yardımcı olacağım. Fırının hazırladığı ürünleri teslim edeceğiz" dedi. Fico, dağıtımın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada ise, "Bitti. Gece vardiyası geride kaldı, çeşit çeşit unlu mamuller dağıtıldı, iş tamamlandı. Bugün, Emek ve Dayanışma Günü’nde, insan çalışmanın ve dürüst bir mesleğin değerini bir kez daha derinden hissediyor. İşimi hakkıyla ve tam anlamıyla yaptığım için gurur duyuyorum" dedi.