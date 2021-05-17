Skandal görüntüler! Katliamı dans ederek kutladılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatacağını duyurması tüm dünyada tepkilere neden olmuştu. O açıklama bir grup İsrail askeri ve fanatik Yahudi tarafından bakın nasıl karşılandı.

Görüntüler işgal altındaki Filistin topraklarından. Bir grup İsrail askeri ordunun Gazze'ye karadan girileceğine ilişkin açıklamasını dans ederek kutladı.

Yüzlerce masum sivilin katledileceği operasyona ilişkin sevinç gösterisi yapan işgal güçlerine sosyal medyada tepki yağdı.

O anlar kameralara işte böyle yansıdı.