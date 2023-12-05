06 Aralık 2023, Çarşamba
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Siyonist olarak yetiştirilen Yahudi bir gencin hikayesi viral oldu! Siyonizm belasından nasıl kurtuldu? "İsrail sömürgesi hakkında hiçbir fikriniz yok"
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil vatandaşlara uyguladığı insanlık dışı zulüm bitmek bilmezken, soykırıma dünyadan tepkiler yağmaya devam ediyor. Tüm bu yaşanan vahşetin gölgesinde Yahudi bir gencin Siyonizm belasından kurtulma hikayesi sosyal medyada viral oldu. Çocukluğundan itibaren Siyonist olarak yetiştirilen o genç gerçekleri tek tek dile getirdi. Genç, "İsrail sömürgesi hakkında hiçbir fikriniz yok" dedi.