14 Eylül 2025, Pazar
Siyonist İsrail'den Gazze'ye saldırı: Evlerin tamamı bombalanıyor
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de soykırımını sürdürürken masum Filistinlilere yönelik sürgün planına ilişkin yeni bir saldırı başlattı. Siyonist Bakan İsrael Katz Gazze'nin Burj al-Nur kulelerinin hedef alındığı ve Gazzelilerin bölgeyi tahliye edene kadar saldırılarını sürdüreceği belirtildi.