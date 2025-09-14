14 Eylül 2025, Pazar

Haberler Dünya Videoları Siyonist İsrail'den Gazze'ye saldırı: Evlerin tamamı bombalanıyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 00:06
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de soykırımını sürdürürken masum Filistinlilere yönelik sürgün planına ilişkin yeni bir saldırı başlattı. Siyonist Bakan İsrael Katz Gazze'nin Burj al-Nur kulelerinin hedef alındığı ve Gazzelilerin bölgeyi tahliye edene kadar saldırılarını sürdüreceği belirtildi.
