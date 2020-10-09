09 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Sivrisinek ısırdı amansız hastalığa yakalandı! Ayağı 5 kat büyüdü

Sivrisinek ısırdı amansız hastalığa yakalandı! Ayağı 5 kat büyüdü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2020 08:49
Güncelleme:09.10.2020 09:03
Kamboçya’da 20 yıl önce sivrisineğin ayağını ısırdığı Bong Thet (27), tedavi edilemeyen amansız hastalığa yakalandı. 5 kat ayağı büyüyen Thet için onlarca tedavi deneniyor.

Kamboçya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sivrisineklerin 20 yıl önce bacağından ısırdığı Bong Thet'in ayağında, oluşan parazit hastalığı sebebiyle tümör oluştu. Uzmanlar Thet'in hastalığının mikroskobik iplik benzeri solucanların neden olduğu parazitik bir hastalık olduğunu belirtti. Bu tip parazitler vücudun sıvı dengesini koruyan ve enfeksiyonlarla savaşan insan lenf sisteminde yaşıyor. Uzak doğuda sivrisinekler, özellikle bu hastalığın yayılmasına neden oluyor. Hastalıkla ilgili şaşkına dönen tıp dünyası Thet için çare arıyor.

Sivrisinek ısırdı! Ayağı 5 kat büyüdü
Sivrisinek ısırdı! Ayağı 5 kat büyüdü
Azerbaycan işgalci Ermenistan'ın tanklarını havaya uçurdu
Azerbaycan işgalci Ermenistan'ın tanklarını havaya uçurdu
İşte Ermenilerin kaçarken bıraktıkları
İşte Ermenilerin kaçarken bıraktıkları
Ölümle burun buruna
Ölümle burun buruna
Bu belgelere göre işgalcisiniz!
"Bu belgelere göre işgalcisiniz!"
Uçan balonda feci ölüm
Uçan balonda feci ölüm
Floyd olaylarının tekrar alevlenmesi Trump'a yarar
Floyd olaylarının tekrar alevlenmesi Trump'a yarar
Carrey’den gülme garantili Biden taklidi
Carrey’den gülme garantili Biden taklidi
Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı
Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı
Tarihe tanıklık eden isim öldü!
Tarihe tanıklık eden isim öldü!
Uçağı birbirine kattı!
Uçağı birbirine kattı!
Ermenistan Tochka-U ile saldırıyor
Ermenistan "Tochka-U" ile saldırıyor
Daha Fazla Video Göster