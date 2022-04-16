16 Nisan 2022, Cumartesi
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Sırbistan'dan Kosova polisine 4. saldırı!
Kosova polisi son üç günde Sırbistan sınırı yakınlarında dört ciddi saldırıya uğradı. Saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelendiren Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, ''Saldırı polis memurları ile tüm Kosova vatandaşlarının korkutulması amacıyla yapılmıştır." dedi.