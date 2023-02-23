23 Şubat 2023, Perşembe
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Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı! Ağaç böyle düştü
Endonezya’da doğa gezisi sırasında şelaleye giren ailenin üzerine, bölgede yaşanan toprak kayması nedeniyle ağaç düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Endonezya'nın Java eyaletinde yer alan Sedudo Şelalesi'nde 14 Şubat'ta doğa gezisi sırasında serinlemek için suya giren bir ailenin üzerine toprak kayması sonucu ağaç düştü. Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, trajik kazada aile üyelerinden 49 yaşındaki Agus Setiawan'ın hayatını kaybettiği, diğer 4 aile üyesinin ise yaralandığı ifade edildi. Kazanın yaşandığı şelale ziyarete kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Endonezya'nın Java eyaletinde yer alan Sedudo Şelalesi'nde 14 Şubat'ta doğa gezisi sırasında serinlemek için suya giren bir ailenin üzerine toprak kayması sonucu ağaç düştü. Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, trajik kazada aile üyelerinden 49 yaşındaki Agus Setiawan'ın hayatını kaybettiği, diğer 4 aile üyesinin ise yaralandığı ifade edildi. Kazanın yaşandığı şelale ziyarete kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay anının kaydedilen görüntülerde, şelalenin altında suya girdikleri sırada aile üyelerinin üzerinde bir anda toprak parçaları ve ağacın düştüğü görüldü.