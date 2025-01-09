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Sednaya Hapishanesi’ndeki infaz odası!

Sednaya Hapishanesi'ndeki infaz odası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.01.2025 20:05
Suriye'de devrik Esad rejiminin başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde alıkonulanların idam edildiği yer olarak bilinen infaz odaları ortaya çıktı. Rejimin uzun işkencelerinin ardından tutsaklar, gecenin bir yarısı gözleri bağlanıp "infaz odasına" götürülerek öldürüldü ve başkent Şam yakınlarındaki toplu mezarlara gömüldü. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ o infaz odalarını görüntüledi. İşte o görüntüler...
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Sednaya Hapishanesi’ndeki infaz odası!
Sednaya Hapishanesi’ndeki infaz odası!
Sednaya Hapishanesi'ndeki infaz odası!
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