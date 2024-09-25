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Savaş Suriye’ye sıçrıyor! İsrail’in katliam uçakları Suriye’yi vurdu

Savaş Suriye’ye sıçrıyor! İsrail’in katliam uçakları Suriye’yi vurdu

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 11:46
Orta Doğu'daki savaş Suriye'ye de sıçrıyor. Haartez gazetesine konuşan İsrailli Yetkililer Golan'da Irak ve Yemen'den gelen 40 bin silahlı gücün hazır durumda olduğunu iddia etti. Suriye'ye müdahale edebileceklerini açıkladı. Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçakları Suriye'nin Tartus kentine saldırı düzenledi.
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