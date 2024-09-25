25 Eylül 2024, Çarşamba
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Savaş Suriye’ye sıçrıyor! İsrail’in katliam uçakları Suriye’yi vurdu
Orta Doğu'daki savaş Suriye'ye de sıçrıyor. Haartez gazetesine konuşan İsrailli Yetkililer Golan'da Irak ve Yemen'den gelen 40 bin silahlı gücün hazır durumda olduğunu iddia etti. Suriye'ye müdahale edebileceklerini açıkladı. Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçakları Suriye'nin Tartus kentine saldırı düzenledi.