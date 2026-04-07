Savaş ABD'nin imajını yerle bir mi etti?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı topyekûn saldırıların üzerinden bir ay geçmesine rağmen hedeflenen hiçbir askeri ve siyasi başarıya ulaşılamaması Washington’da deprem etkisi yarattı. Bölgedeki prestiji sarsılan ve Hürmüz Boğazı’nda düğümü çözemeyen ABD, İsrail’in sahadan çekilmesiyle İran ile baş başa kaldı. Hedeflerine ulaşamayan ABD Başkanı Donald Trump’ın kontrolsüz öfkesi diplomatik nezaketi rafa kaldırırken, Amerikan ordusu içerisinde "İsrail için ölmek istemiyoruz" diyen askerlerin vicdani ret başvurularında yüzde 1000’lik tarihi bir artış yaşandı.