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Sarhoş sürücü bisikletli grubun arasına daldı! Feci kaza kamerada - Video izle

İHA
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Giriş: 05.12.2021 23:25
Sarhoş sürücünün yol kenarında ilerleyen bisikletli gruba aracıyla çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaşanan bu feci kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Kaza anına ait video görüntüler ise kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenenler arasında girdi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de sarhoş bir sürücü, Guadalupe Bazilikasını ziyaret etmek amacıyla yola çıkan bisikletli ve yayalardan oluşan bir gruba aracıyla çarptı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza sonucu, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 4 yaralıda kafa travması, 5'inde ise vücudunda da kırıklar tespit edildi. Kazanın ardından vatandaşlar tarafından kaçmasına engel olunan sürücü, yanındaki kişi ile birlikte güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mexico City Valisi Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, olayın sorumlularına en üst düzeyde ceza verilmesi için gerekenin yapılacağını belirtti.

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