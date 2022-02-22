22 Şubat 2022, Salı
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"Saldırgan Putin bizi rahat bırak" Ukrayna'da dev Rusya protestosu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından Donbas'ta düzenlenen protestoda "Saldırgan Putin bizi rahat bırak" sloganları atıldı. A Haber ekipleri bölgeden canlı yayın gerçekleştirdi. İşte o anlar...