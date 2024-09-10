10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sahilde dev mayın tehlikesi

Sahilde dev mayın tehlikesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2024 13:20
Sahilde sakin bir gün batımı sırasında Soçi'de deniz keyfi kıyıya vuran mayınla bölündü. Tatilciler dev mayını kıyıya çekerken farkında olmadan ölüme meydan okudu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahilde dev mayın tehlikesi
Sahilde dev mayın tehlikesi
Katil İsrail yine sivilleri vurdu
Katil İsrail yine sivilleri vurdu
İsrail çadır kampı vurdu: 40 can kaybı
İsrail çadır kampı vurdu: 40 can kaybı
Selde köprü böyle çöktü
Selde köprü böyle çöktü
Ayşenur için Batı Şeria’da cenaze töreni
Ayşenur için Batı Şeria'da cenaze töreni
Galler Prensesi Middelton’dan iyi haber!
Galler Prensesi Middelton’dan iyi haber!
Katil İsrail okul çağındaki çocukları katletti!
Katil İsrail okul çağındaki çocukları katletti!
Meksika’da petrol rafinerisinde yangın!
Meksika’da petrol rafinerisinde yangın!
Süper tayfun Yagi Vietnam’ı vurdu!
Süper tayfun Yagi Vietnam'ı vurdu!
Tel Aviv’de isyan bayrağı! Halk ihtilali polise karşı
Tel Aviv'de isyan bayrağı! Halk ihtilali polise karşı
Katil İsrail masum çocukları hedef almaya devam ediyor!
Katil İsrail masum çocukları hedef almaya devam ediyor!
Ukrayna’ya yeni silah desteği!
Ukrayna'ya yeni silah desteği!
Daha Fazla Video Göster