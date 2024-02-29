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Rusya'nın gizli askeri dosyaları sızdı! Kremlin'in elinde nükleer silahlar ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 16:20
Rusya'ya ait gizli askeri dosyalar sızdı. Dosyaları inceleyen İngiliz yayın kuruluşu Financial Times, Kremlin'in ne zaman nükleer silah kullanabileceğini yazdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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