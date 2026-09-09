Kavurucu sıcaklar sürecek: Yangın bölgelerinde risk devam ediyor mu?

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bir kez daha tırmanışa geçti. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, özellikle Akdeniz bölgesinde orman yangını riskini en üst seviyeye taşıdı. Antalya, Adana ve Mersin’den gelen yangın haberleri sonrası gözler meteorolojik verilere çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yangın bölgelerindeki rüzgar durumunu, düşük nem oranlarını ve yurt genelindeki sıcaklık dalgasını değerlendirerek hayati uyarılarda bulundu.