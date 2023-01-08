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Rusya’dan intikam saldırısı! Rusya: 600 Ukrayna askerini öldürdük

A Haber
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Giriş: 08.01.2023 16:20
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın doğusunda Ukraynalı askerlerin konuşlandığı bir binaya saldırı düzenlediğini ve saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü açıkladı. Saldırı hemen ateşlesin ardından geldi. Rusya'dan Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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