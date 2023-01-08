08 Ocak 2023, Pazar
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Rusya’dan intikam saldırısı! Rusya: 600 Ukrayna askerini öldürdük
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın doğusunda Ukraynalı askerlerin konuşlandığı bir binaya saldırı düzenlediğini ve saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü açıkladı. Saldırı hemen ateşlesin ardından geldi. Rusya'dan Agşin Kişiyev detayları aktardı.