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Rusya'dan gövde gösterisi: Kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2024 01:15
Güncelleme:13.04.2024 01:25
Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzenin deneme amacıyla fırlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kapustin Yar poligonunda kıtalararası balistik füze, deneme amacıyla başarıyla fırlatıldı. Bu, devletin füze sistemi deneme programı kapsamında gerçekleşti." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "denemenin amacına ulaşıldığı ve Rus füzelerinin etkinliği gösterdiği" kaydedildi.

Orta Doğu'da gerilim artarken, Rusya balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Stratejik Füze Kuvvetleri muharebe birimi, Astrahan Bölgesi'ndeki 4. Devlet Merkez Servislerarası Füze Test Sahası Kapustin Yar'dan, mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesini başarıyla fırlattı. Bu fırlatma kıtalararası balistik füze denemesinin gelecek vaat eden füze sistemlerinin devlet testinin bir parçası olarak gerçekleştirildi" denildi.

Açıklamada, Rus füzelerinin güvenliğinin tekrar doğrulandığı da vurgulandı.

Öte yandan balistik füzenin fırlatılmasından sonra sahanın bulunduğu bölgeye yakın noktalarda yaşayan bölge halkı o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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