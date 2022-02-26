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Rusya'dan flaş hamle! Topol-m füzeleri Moskova'dan yola çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2022 12:40
Güncelleme:26.02.2022 12:41
NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi. Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
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