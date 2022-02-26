26 Şubat 2022, Cumartesi
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Rusya'dan flaş hamle! Topol-m füzeleri Moskova'dan yola çıktı
NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi. Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.