06 Kasım 2025, Perşembe
Rusya'dan ABD'ye nükleer gözdağı! Putin deneme testleri için düğmeye bastı
Dünya devlerinin "nükleer deneme" krizi günden güne büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Nükleer füze testlerine başlayacağız" sözlerine Rusya cephesinden cevap gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer denemeler için gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi.