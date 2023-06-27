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Rusya'daki kriz sona erdi! Putin'den beklenen açıklama geldi: İç savaşı fiilen durdurduk

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2023 14:40
Rus paralı asker grubu Wagner’in başlattığı silahlı isyanın bastırılmasının ardından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler" ifadelerini kullanarak, "Wagner grubu savaşçılarının büyük kısmının da halkına ve devletine sadık birer vatansever olduğunu biliyorduk" dedi. Gelen son dakika bilgisine göre; Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Wagner Grubu ekipmanlarını Savunma Bakanlığı'na teslim etmeye hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Wagner liderini taşıdığı belirtilen uçağın lokasyonu belli oldu. Wagner isyanı sonrası ikinci kez kameralar karşına çıkan Putin, darbe girişimi sonra net mesaj verdi. Putin, "iç savaşı fiilen durduk" dedi
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