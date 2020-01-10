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10.01.2020

Rusya’da petrol rafinerisinde patlama

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde Uhta şehrinde bir petrol rafinerisinde art arda patlamalar meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı olay sonrası çalışanlar tahliye edildi. Patlamalar şehrin birçok noktasından görüldü. Yerel medya, dizel işleme bölümünde teknik bir arıza sonrası yangın çıktığını; patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Bölgeye 80 sağlık ekibi ve 15 itfaiye ekibi gönderildi. Patlama sonrası büyüyen yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.

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