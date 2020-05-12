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Rusya'da korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 5 ölü | Video

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12.05.2020
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi. Öte taraftan yine Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü. Rus TASS haber ajansına göre, St. Petersburg'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Aziz Yorgi Hastanesinin 6. katında yangın çıktı.

Yangında, solunum cihazına bağlı 5 kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki 150 kişinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu ifade edildi.

İKİ GÜN ÖNCE DE FELAKET YAŞANMIŞTI

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

Geçen hafta, Başkent Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

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