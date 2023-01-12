12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Donbass’ta neler oluyor?

Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Donbass’ta neler oluyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 09:38
Ukrayna'nın doğusunda şiddetli çatışmalar sürüyor. Tuz madeni kasabası Soledar’ın kontrolü Rusya’ya geçti. Cephe hattından son durumu Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi!
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi!
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
Almanya’da çöpten yemeğe izin çıkıyor
Almanya'da çöpten yemeğe izin çıkıyor
İran’da doğalgaz krizi!
İran'da doğalgaz krizi!
ABD havacılık sisteminde kriz!
ABD havacılık sisteminde kriz!
Paris’te bıçaklı saldırı dehşeti
Paris'te bıçaklı saldırı dehşeti
Neye uğradığını şaşırdı
Neye uğradığını şaşırdı
Gizli belgeler çıktı! Trump’tan tepki
Gizli belgeler çıktı! Trump’tan tepki
Moskova-Erivan hattında tatbikat krizi
Moskova-Erivan hattında tatbikat krizi
Görüntüler Rusya’dan! Seyir halindeki uçakta...
Görüntüler Rusya'dan! Seyir halindeki uçakta...
Türkiye kendine yöneldi
"Türkiye kendine yöneldi"
Çin Televizyonu’nda Milli Muharip Uçak TF-X analizi
Çin Televizyonu'nda Milli Muharip Uçak TF-X analizi
Daha Fazla Video Göster