24 Haziran 2023, Cumartesi
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan isyancılara çağrı: Bizimle iletişime geçenlerin can güvenliğini garanti ediyoruz
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin'in idaresindeki paralı askerler, Rostov şehrini kuşattı. Wagner isyan başlatırken Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır. Prigojin, Wagner savaşçılarını kendi suç macerasına sürüklüyor" denildi. Ayrıca paralı askerlerin kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmesi istenerek herkesin güvenliğinin garanti edildiği duyuruldu.