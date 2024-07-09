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Rusya lideri Putin, Hindistan Başbakanı Modi’yi ağırladı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 09.07.2024 11:58
Washington NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanırken Moskova'da dikkati çeken ziyaret başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rus lider Putin ile bir araya geldi.
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Putin Hindistan Başbakanı Modi’yi ağırladı
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