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Rusya Kiev'i vurdu: 10 ölü, 31 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 12:18
Washington'daki kritik NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, Rus güçleri Ukrayna'yı 40'tan fazla seyir füzesiyle vurdu. Füzelerin hedefindeki başkent Kiev'de, bir çocuk hastanesi de isabet aldı. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.
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Rusya Kiev’i vurdu: 10 ölü, 31 yaralı
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