08 Temmuz 2024, Pazartesi
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Rusya Kiev'i vurdu: 10 ölü, 31 yaralı
Washington'daki kritik NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, Rus güçleri Ukrayna'yı 40'tan fazla seyir füzesiyle vurdu. Füzelerin hedefindeki başkent Kiev'de, bir çocuk hastanesi de isabet aldı. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.