31 Ocak 2022, Pazartesi
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“Rusya kan sevkiyatına başladı” iddiası! Rusya sıcak çatışmaya mı hazırlanıyor?
Dünyanın gözü bugün gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına kilitlendi. O toplantıda ABD, Rusya'dan Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı açıklamasını isteyecek. Sınır hattındaki yüksek tansiyon ise sürerken Rusya'nın kan ve tıbbi malzeme sevkiyatına başladığı ileri sürüldü. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan detayları aktardı.