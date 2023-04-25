25 Nisan 2023, Salı
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Rusya için kritik süreç! İngilizler bu sözlerle duyurdu: Putin için büyük bir aşağılama...
Dünya 2022 yılında başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde seyrediyor. On binlerce yaşama mal olan savaş hız kesmeden devam ederken Ukrayna'dan gelen haber Rusya'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.