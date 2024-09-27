Rusya hangi koşullarda nükleer silah kullanacak?

Rusya batı ile artan gerilimin gölgesinde nükleer silah doktrinini değiştirdi. Putin tarafından yapılan açıklamada, Rus topraklarına yapılan saldırılar karşılığında nükleer silah kullanılabilecek. Sadece Rusya değil, Belarus'a da bir saldırı yapılması durumunda bu silahlar devreye girecek.

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