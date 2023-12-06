Rus lider, bae devlet başkanı el nahyan ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinK körfez'e günübirlik ziyarette bulunuyor. Rus lider ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yetkililer tarafından karşılanan Putin, BAE lideri Al Nahyan ile görüşecek. İki liderin Gazze şeridi öncelikli olmak üzere bölgesel meseleleri masaya yatırması bekleniyor. Rus lider buradan Suudi Arabistan'a geçerek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşecek.

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