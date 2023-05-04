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Ruanda’da sel felaketi: 109 ölü

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Giriş: 04.05.2023 08:38
Ruanda'yı vuran sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Binlerce evin yerle bir olduğu afet bölgesinde ölü sayısı 109'a yükselmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları ise zorlu şartlar altında devam ediyor.
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Ruanda’da sel felaketi: 109 ölü
Ruanda’da sel felaketi: 109 ölü
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