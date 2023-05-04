Ruanda’da sel felaketi: 109 ölü

Ruanda'yı vuran sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Binlerce evin yerle bir olduğu afet bölgesinde ölü sayısı 109'a yükselmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları ise zorlu şartlar altında devam ediyor.

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