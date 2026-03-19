Riyad'da balistik füze alarmı: İslam ülkelerinden İran'a karşı tarihi bildiri

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad hareketli bir gece yaşadı. Şehre yönelik balistik füze saldırıları gerçekleşirken, diplomatik misyonların bulunduğu bölge de hedef alındı. Saldırıların gölgesinde toplanan bölge ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'a yönelik sert bir ortak bildiri yayımlayarak Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi kapsamındaki meşru müdafaa hakkını hatırlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Riyad'daki temaslarının ardından, İran'ın hedefindeki bir diğer ülke olan ve dünyanın en büyük doğalgaz tesislerinin vurulduğu Katar'a geçeceği bildirildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Riyad'dan son gelişmeleri aktardı.